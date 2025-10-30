در قالب رزمایش مومنانه، ۴۰۰ بسته معیشتی بین خانواده‌های انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حیدر آسیابی گفت: این بسته‌ها شامل ۱۲ قلم کالای اساسی است و در مجموع یک میلیارد تومان ارزش دارد.

آسیابی افزود: این اقدام بخشی از برنامه‌های حمایتی دستگاه قضایی و انجمن در حوزه معیشت، درمان، تحصیل و اشتغال خانواده‌های زندانیان است.

او گفت: در حوزه درمان، بهداری مجهز زندان گرگان با مساحت هزار و ۲۰۰ مترمربع راه‌اندازی شده است که خدمات درمانی گسترده‌ای به زندانیان و خانواده‌های آنان ارائه می‌دهد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: اقدامات آموزشی و اشتغال‌زایی برای توانمندسازی خانواده‌ها نیز جرو برنامه‌هایی است که دنبال می‌کنیم تا از دغدغه معیشت و مشکلات اجتماعی این خانواده‌ها کاسته شود.

آسیابی افزود: خانواده‌های زندانیان نباید قربانی خطای سرپرست خود شوند و حمایت از آنان یک مسئولیت اجتماعی مشترک است.