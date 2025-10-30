امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

روز دوم سفر معاون اجرایی رئیس جمهور به خوزستان

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۰۸- ۱۵:۲۷
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
خرید سهام سهامداران بانک آینده آغاز شد
خرید سهام سهامداران بانک آینده آغاز شد
۱۴۰۴-۰۸-۰۶
مقاومت در همه میدان‌ها، هک حساب صهیونیست‌ها
مقاومت در همه میدان‌ها، هک حساب صهیونیست‌ها
۱۴۰۴-۰۸-۰۶
بازدید رئیس مجلس از جشنواره همام، ویژه آثار هنرمندان توان یاب
بازدید رئیس مجلس از جشنواره همام، ویژه آثار هنرمندان توان یاب
۱۴۰۴-۰۸-۰۵
نشست اکو در تهران
نشست اکو در تهران
۱۴۰۴-۰۸-۰۶
خبرهای مرتبط

تأمین هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان نقدینگی طرح قطار شهری اهواز

تولید ۸۵ درصدی قطعات خودرو برداشت نیشکر با تکیه بر توان داخلی

بهره برداری از نیروگاه دیزل ژنراتور کشت و صنعت دهخدا اهواز

آغاز بزرگترین عملیات متمرکز برداشت کشاورزی کشور در خوزستان

برگزاری آیین شکرانه برداشت نیشکر در کشت و صنعت دهخدا

بازدید معاون اجرایی رئیس جمهور از طرح ساخت پل دهستان عنافچه

برچسب ها: خوزستان ، معاون اجرایی رئیس جمهور
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 