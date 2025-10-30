به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان گفت: کشاورزان این شهرستان مشغول برداشت پنبه از بیش از ۲۳۰ هکتار مزارع خود هستند و پیش بینی شده امسال حدود ۶۰۰ تن وش پنبه برداشت و علاوه بر فارس به استان‌های قم و اصفهان صادر شود.

اعیان منش با بیان اینکه برداشت این محصول تا نیمه آذرماه ادامه دارد افزود: بیش از ۹۰ درصد مزارع این شهرستان به کشت رقم گلستان اختصاص دارد.

وی افزود: کوتاه بودن دوره رشد، مقاومت بالا در برابر بیماری پژمردگی "ورتیسیلیوم" و امکان برداشت قبل از آغاز سرما از مزایای رقم گلستان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان گفت: یکی از ویژگی‌های پنبه استهبان، کیفیت مطلوب الیاف تولیدی است که عمده آن در منطقه خیر این شهرستان کشت می‌شود.

شهرستان استهبان در جنوب شرق فارس در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.