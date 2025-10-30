معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز پنج شنبه ۸ آبان به عیادت ملی‌پوش سابق والیبال آمد.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دکتر رضوی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعد از ظهر امروز پنج شنبه ۸ آبان به عیادت صابر کاظمی ملی‌پوش سابق والیبال که در بیمارستان بستری شده است آمد.

دکتر رضوی گفت: شرایط کاظمی در مقایسه با روز‌های قبل تغییری نکرده است و ما امیدوار هستیم که ادامه روند درمان به سمتی برود که وی بتواند به شرایط مناسب‌تری دست یابد.

معاون وزیر بهداشت افزود: در حال حاضر مغز صابر کاظمی از کار افتاده، اما قلب و کلیه‌های ملی پوش اسبق والیبال فعال و دارای علائم حیاتی است.

وی افزود: صابر کاظمی در حال حاضر در شرایط کما قرار دارد و از همه علاقمندان به وی خواهشمندیم اخبار رسمی را فقط از وزارت بهداشت و درمان و به ویژه بیمارستان محل بستری وی دنبال کنند و از شایعه پردازی درباره شرایط این قهرمان ملی خودداری کنند.