به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تربت جام گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان با حضور با شکوه اقشار مختلف مردم، دانشجویان و دانش آموزان از میدان شهدا تا مصلی الغدیر برگزار خواهد شد و به طور همزمان راهپیمایی در مراکز بخش ها و روستاهای پرجمعیت نیز برگزار می شود‌.

علی اکرامی افزود: مردم تربت جام با حضور حماسی در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان اوج نفرت و انزجار خود را از آمریکا و رژیم صهیونیستی به نمایش خواهند گذاشت.

مسئول بسیج دانش آموزی تربت جام نیز گفت: همزمان با هفته بسیج دانش آموزی ۱۶۳ برنامه فرهنگی، علمی، اجتماعی، تربیتی، ورزشی و جهاد تبیین در سطح مدارس برگزار می شود.

سرهنگ جهانی افزود: برگزاری یادواره شهدا، نهضت وصیتنامه خوانی، دیدار با خانواده شهدا، عطر افشانی مزار شهدا، مسابقات ورزشی، یادواره ۳۵ شهید دانش آموز جنگ‌ تحمیلی ۱۲ روزه، صبحگاه دانش آموزی و غیره از جمله برنامه های هفته گرامیداشت بسیج دانش آموزی است.

سرهنگ بیدل فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تربت جام هم آمریکا و رژیم فاسد صهیونیستی را دشمن اصلی ایران خواند و افزود: مهمترین تکلیف دانش آموزان علم آموزی و حرکت در مسیر و سیره عملی شهدای انقلاب اسلامی است.

کشمندی معاون پرورشی و تربیت بدنی نیز گفت: گروه سرود هزار نفری دانش آموزان در مراسم راهپیمایی سرود ای ایران را اجرا خواهند کرد.