معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای استان همدان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۹۸ حلقه چاه غیر مجاز در این استان مسدود شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مرتضی احمدی رحمت با بیان اینکه در یک هفته گذشته تعداد ۳۴ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستانهای تویسرکان، کبودراهنگ، ملایر و فامنین مسدود شد افزود: این طرح در راستای اجرای طرح صیانت از منابع آب زیرزمینی و مقابله با برداشتهای غیرمجاز انجام شد.
او تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون در استان همدان ۱۹۸ حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده، که با انسداد این تعداد چاه از برداشت بیش از یک میلیون و ۸۸۰ هزار مترمکعب از منابع آب زیرزمینی جلوگیری شده است.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای استان همدان عمق انسداد این تعداد چاه را ۴۵۰۰ متر بیان کرد.
مرتضی احمدی رحمت با تأکید بر ضرورت همکاری کشاورزان و بهرهبرداران منطقه افزود: حفاظت از منابع آب، نیازمند مشارکت عمومی است و شرکت آب منطقهای همدان با استفاده از ظرفیتهای قانونی و همکاری دستگاههای مرتبط، با هرگونه برداشت غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی برخورد خواهد کرد.