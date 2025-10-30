به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مرتضی احمدی رحمت با بیان اینکه در یک هفته گذشته تعداد ۳۴ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان‌های تویسرکان، کبودراهنگ، ملایر و فامنین مسدود شد افزود: این طرح در راستای اجرای طرح صیانت از منابع آب زیرزمینی و مقابله با برداشت‌های غیرمجاز انجام شد.

او تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون در استان همدان ۱۹۸ حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده، که با انسداد این تعداد چاه از برداشت بیش از یک میلیون و ۸۸۰ هزار مترمکعب از منابع آب زیرزمینی جلوگیری شده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان همدان عمق انسداد این تعداد چاه را ۴۵۰۰ متر بیان کرد.

مرتضی احمدی رحمت با تأکید بر ضرورت همکاری کشاورزان و بهره‌برداران منطقه افزود: حفاظت از منابع آب، نیازمند مشارکت عمومی است و شرکت آب منطقه‌ای همدان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و همکاری دستگاه‌های مرتبط، با هرگونه برداشت غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی برخورد خواهد کرد.