وزیر امور خارجه:
ظرفیتهای اقتصادی کشور هنوز به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است
وزیر امور خارجه گفت: معتقدم ظرفیتهای اقتصادی زیادی در کشور وجود دارد که هنوز به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفتهاند و باید در مسیر بهرهبرداری حداکثری از این ظرفیتها در حوزه همسایگی پیش برویم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، عباس عراقچی در گفتگو با خبرنگاران در تبریز گفت: در جریان سفر به استان آذربایجان شرقی نشستی مفید و سازنده با فعالان اقتصادی این استان در بخشهای دولتی و خصوصی برگزار شد که طی آن مروری بر وضعیت تجاری و اقتصادی استان صورت گرفت.
وی اظهار کرد:اگر بتوانیم مشکلات موجود در حوزه بانکی و سایر بخشها را کاهش داده و روندها را سادهتر کنیم، بدون تردید شاهد افزایش صادرات، بهبود واردات و رشد اشتغالزایی خواهیم بود.
وی از برگزاری سومین همایش دیپلماسی استانی در این منطقه خبر داد و گفت: در این همایش از مقامات مربوطه دعوت میکنیم تا به استان سفر کنند. همچنین سفیران کشورمان در منطقه قفقاز، ترکیه، عراق و دیگر کشورهایی که با استان آذربایجان شرقی همکاری دارند حتی برخی کشورهای آفریقایی که این استان صادرات قابل توجهی به آنها دارد در این نشست حضور خواهند یافت تا زمینه هماندیشی و تبادل نظر فراهم شود.
عراقچی تصریح کرد: هدف از این همایش، شناسایی ظرفیتهای اقتصادی استان، طرح مشکلات بخش خصوصی و ارائه راهکارهایی برای رفع موانع موجود در مسیر توسعه تجارت خارجی است تا بتوان گامی موثر در جهت تقویت اقتصاد ملی برداشت.