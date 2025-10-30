به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سومین روز از رقابت‌های جام جهانی پاراتیراندازی به میزبانی شهر العین کشور امارات امروز پنج شنبه و در مرحله مقدماتی ماده تپانچه بانوان نسرین شاهی، فائزه احمدی و نجمه سعادتی با حریفان خود به رقابت پرداختند که نسرین شاهی با ثبت رکورد ۵۷۳ در جایگاه دوم و فائزه احمدی با ثبت رکورد ۵۶۱ در رده هشتم ایستادند و راهی مرحله فینال شدند. نجمه سعادتی نیز با ثبت رکورد ۵۴۷ در رده هجدهم قرار گرفت. هر ۳ ملی پوش موفق به ثبت رکورد ورودی مسابقات پاراآسیایی و قهرمانی جهان شدند.

همچنین سید محمدرضا میرشفیعی، رسول حجاریان و مصطفی خادم در مرحله مقدماتی ماده تپانچه آقایان به مصاف حریفان خود رفتند که در پایان میرشفیعی با رکورد ۵۵۹ در رده نهم و مصطفی خادم با ثبت رکورد ۵۵۷ در رده دهم ایستادند و رسول حجاریان با ثبت رکورد ۵۴۸ در رده نوزدهم قرار گرفت و هر ۳ ورزشکار موفق به ثبت ورودی مسابقات پاراآسیایی و قهرمانی جهان شدند.

رقابت‌های جام جهانی پاراتیراندازی از ۶ تا ۱۳ آبان در باشگاه سوارکاری، تیراندازی و گلف العین با حضور ۲۱۳ ورزشکار از ۳۹ کشور در ۴۰ ماده تیمی و انفرادی در رشته تفنگ، تپانچه و شات‌گان برگزار می‌شود.