به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حسین زاده مدیرکل شیلات مازندران گفت: صید ماهی در دریای خزر از بیستم مهرماه آغاز شده و هم‌زمان، تعداد پره‌هایی که با شیلات در زمینه ایجاد استخرهای طبیعی برای تکثیر ماهی و تأمین مولدین همکاری دارند، از پانزدهم مهرماه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

وی افزود: در سال جاری، ۲۴۴ تن صید از دریای خزر برداشت شده که ارزش اقتصادی آن ۹۷۴ میلیارد تومان برآورد شده است.

مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به ترکیب صید امسال گفت: حدود ۷۰ درصد صید مربوط به ماهی کفال، ۴ درصد ماهی کپور و ۲۵ درصد ماهی سفید بوده است.

حسین زاده با بیان اینکه آنچه امسال را متمایز کرده، افزایش چشمگیر ماهی سفید در تور صیادان است، تأکید کرد: در هیچ سالی، ماهی سفید با این درصد بالا در صید مشاهده نشده بود و این موفقیت، نشان‌دهنده تأثیر مثبت بازسازی ذخایر ماهی در استخرهای طبیعی است.

وی درباره نحوه تکثیر گونه‌های مختلف ماهی توضیح داد: ماهی کفال در دریا به‌صورت طبیعی تکثیر می‌شود، اما ماهی کپور در مرکز بازسازی ذخایر شهید رجایی توسط صیادان تکثیر و سپس در دریا رهاسازی می‌شود.