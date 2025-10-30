پخش زنده
امروز: -
پیگیری مشکلات و مسائل حقوقی، اقتصادی و خدماتی شمال سیستان و بلوچستان در دستور کار دولت و وزارت دادگستری قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، وزیر دادگستری در نشست با معتمدین منطقه سیستان گفت: دولت و قوه قضاییه با همکاری مسئولان استان سیستان و بلوچستان میکوشند مسائل حقوقی و قضایی قابل حل را به سرعت پیگیری کنند و مشکلات مردم فقط به گفتار محدود نماند.
امین حسین رحیمی، با بیان اینکه به جد پیگیر اصلاح و رفع محدودیت سوختگیری خودروهای پلاک سیستان و بلوچستان خواهم بود، افزود: مقابله با قاچاق سوخت نیز در کشور بهصورت جدی ادامه مییابد.
وی به برنامه دولت چهاردهم برای ارائه کالاهای اساسی با قیمت ثابت از طریق کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد و درباره خودروهای توقیفی، ادامه داد: پروندهها باید بهصورت قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد و هیچ خودرویی بدون رای قضایی توقیف نشود.
وزیر دادگستری بر حل مسائل مالیاتی و اجرای معافیتهای قانونی تأکید کرد و تصریح کرد: استاندار سیستان و بلوچستان با هماهنگی وزارتخانههای مرتبط میتواند اختیارات بیشتری برای رفع مشکلات مردم داشته باشد.
این مقام مسئول همچنین با تاکید بر اهمیت دیپلماسی استانی برای مسائل محلی مانند حقآبه هیرمند و مدیریت خشکسالی، اضافه کرد: همه اقدامات در این زمینه با همکاری دولت و وزارت امور خارجه پیگیری میشود تا زندگی مردم منطقه بهبود یابد.