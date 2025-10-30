پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سید مرتضی میری گفت: در رزمایش اقتدار آفتاب که در منطقه کوکبیه برگزار شد بیش از دو هزار نفر در قالب ۹۲ گروه تخصصی امدادرسانی و مقابله با بحرانها را تمرین کردند.
حسین ساجدی نیا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور هم در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: رزمایش تمام عیار مقابله با بحران از ابتدای سال در برخی استانها اجرا شده و برای ارتقای امادگی دستگاههای امدادی و خدمات رسان به مرور در همه استانهای کشور برگزار خواهد شد.
در رزمایش ترکیبی استان مرکزی مواردی نظیر مقابله و امداد رسانی در سیل، زلزله، آتش سوزی و نشت مواد خطرناک تمرین شد.