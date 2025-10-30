\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0628\u0648\u0634\u0647\u0631\u061b \u062f\u0631 \u062f\u0644 \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0628\u06cc\u0639\u062a\u060c \u062c\u0645\u0639\u06cc \u0627\u0632 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646\u00a0 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062d\u0641\u0627\u0638\u062a \u0627\u0632 \u062d\u06cc\u0627\u062a \u0648\u062d\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.\n