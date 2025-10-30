به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام و المسلمین احمد مطهری‌اصل در دیدار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: اجرای بی‌طرفانه قانون، شفافیت مالی و فرهنگ‌سازی مستمر، زیربنای تحقق توازن میان منافع دولت و مودیان و عامل تقویت اعتماد عمومی به نظام مالیاتی است.



وی افزود: وظیفه خطیر سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد توازن و هماهنگی میان منافع دولت و مودیان مالیاتی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین مطهری‌اصل گفت: سازمان امور مالیاتی کشور باید در مسیر اجرای صحیح قانون، بدون دخالت هرگونه سلایق شخصی حرکت کند تا اعتماد عمومی به نظام مالیاتی بیش از پیش تقویت شود.

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان‌شرقی گفت:با اجرای دقیق قوانین و فرهنگ‌سازی باید مسیر اقتصاد کشور به‌ سمت شفافیت هر چه بیشتر هدایت شود.

وی بیان داشت: مالیات‌ستانی باید بر پایه فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی استوار شود تا جامعه بتواند با درک درست از ماهیت و ضرورت پرداخت مالیات، خود را به سطح کشور‌های پیشرفته در زمینه وصول و انضباط مالیاتی نزدیک کند.

وی تصریح کرد: دولت بخش عمده‌ای از نیاز‌های اصلی مردم را تامین می‌کند و دریافت مالیات در قبال این خدمات باید در جهت ارائه هرچه بهینه‌تر و کارآمدتر خدمات عمومی به شهروندان سامان یابد.

امام جمعه تبریز گفت: برای دستیابی به نتایج موثرتر در زمینه فرهنگ‌سازی مالیاتی، باید از ظرفیت‌های گسترده وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما بهره گرفت؛ همچنین مجامع عمومی و مذهبی و انجام فعالیت‌های تبیینی و آگاهی‌بخش می‌تواند در تقویت فرهنگ مالیاتی و ارتقای درک عمومی نسبت به اهمیت پرداخت مالیات نقش بسزایی ایفا کند.



سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این دیدار ضمن تشریح آخرین اقدامات، عملکردها و دستاورد‌های نظام مالیاتی به برخی از برنامه‌های این سازمان جمله سیستمی شدن فرآیند‌های مالیات ستانی، نشاندار کردن مالیات، تغییر ساختاری سازمانی متناسب با هوشمندسازی پرداخت.

وی گفت: مطابق اسناد بالادستی مبنی بر کاهش وابستگی به نفت و اتکا به درآمد‌های مالیاتی، در شرایط کنونی نیمی از بودجه عمومی کشور و نزدیک به ۷۰ درصد از هزینه‌های جاری، همسو با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور از محل درآمد‌های مالیاتی تامین می‌شود.