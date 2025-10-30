پخش زنده
تیم هندبال دختران جوان ایران بازیهای آسیایی جوانان را با ثبت ششمین پیروزی خود و قهرمانی شیرین به پایان رساند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال جوانان دختر ایران که پیش از این عنوان قهرمانی سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان را قطعی کرده بود، در ششمین و آخرین بازی خود در این جام به مصاف هنگکنگ رفت و به پیروزی رسید.
دختران هندبال ایران که مقابل چین، قزاقستان، ازبکستان، تایلند و هند پیروزیهای دلچسبی کسب کرده بود، هنگکنگ را نیز با نتیجه ۲۱-۳۷ بردند تا با ۶ پیروزی پیاپی شیرینی قهرمانی خود را دوچندان کند.
دختران هندبال ایران امشب در مراسم اختتامیه مسابقات هندبال که پس از پایان دیدار فینال بخش پسران برگزار میشود، مدال طلای خوشرنگ خود را دریافت میکنند.
دختران قهرمان ایران فردا، جمعه، ساعت ۱۶:۳۰ به وطن بازمیگردند.