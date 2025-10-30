پخش زنده
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)؛ گفت: طرح بازیافت حرارت از کورههای احیاء فولاد، آماده مناقصه بین المللی است.
به گزارش تحریریه معدن و صنایع معدنی خبرگزاری صدا و سیما، محمد مسعود سمیعی نژاد، در کارگاه تخصصی نقش انقلاب صنعتی ۴ و ۵ و هوش مصنوعی در تولید فولاد سبز افزود: یکی از طرحهای فواد سبز، بازیافت حرارت از کورههای احیا برای حرکت به سمت فولاد سبز است که فناوری آنرا به دست آوردهایم و به زودی یک مناقصه بین المللی را در این رابطه سیاست گذاری میکنیم.
وی به آغاز استفاده از گاز هیدروژن در یک واحد فولادی هم اشاره کرد و گفت: دنبال نتایج این اقدام هستیم، علاوه بر آن تفاهم نامهای برای راه اندازی آزمایشگاه فولاد سبز با همکاری یک دانشگاه معتبر ایرانی منعقد شده که در وضعیت تجهیز آزمایشگاه با سرمایه گذاری ایمیدرو هستیم.
معاون وزیر صمت به سیاست این سازمان در استفاده از قراضه فولاد، اشاره کرد و اظهار داشت: این سازمان افزایش استفاده از قراضه را با هدف کاهش مصرف انرژی و نیز در راستای افزایش عمر ذخایر معدنی کشور در دستور کار دارد تا سیاست استفاده از قراضه در زنجیره فولاد عملیاتی شود.
امروزه استفاده از فولاد سبز یا Green Steel، از جایگاه ویژهای در صنایع مختلف برخوردار است؛ زیرا در روند ساخت آن، آلودگیهای محیطی بسیار کمتری تولید میشود. در واقع مهمترین شعار سازندگان این محصول، تولید فولاد بدون مصرف سوختهای فسیلی و کمک به حفظ هوای پاک است. کارخانههای فولاد سهم بزرگی از گازهای گلخانهای را به خود اختصاص دادهاند؛ بنابراین بسیاری از کشورهای توسعه یافته و محافظ محیط زیست، از محصولی به نام فولاد سبز استفاده میکنند که از طریق فرآیند الکترولیز آب و برق تولید میشود.
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، قابلیت بازیافت، کاهش آلایندههای زیست محیطی، استفاده از هیدروژن سبز، کاهش انتشارات جوی و گازهای گلخانهای از مهمترین فواید این محصول به شمار میرود.