\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc\u061b \u0628\u0627 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0645\u06cc\u062a\u0647 \u062f\u0627\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0641\u062f\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644\u060c \u067e\u06cc\u0627\u0645 \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc \u0642\u0636\u0627\u0648\u062a \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u062a\u06cc\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0622\u0644\u0648\u0645\u06cc\u0646\u06cc\u0648\u0645 \u0627\u0631\u0627\u06a9 \u0648 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0631 \u0639\u0647\u062f\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f.\u00a0\n\u00a0\n\u062f\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0644 \u0628\u0627\u0634\u0646\u062f\u0647 \u0648 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0647\u0627\u0634\u0645\u06cc\u200c\u0646\u0633\u0628 \u06a9\u0645\u06a9 \u0647\u0627\u06cc \u067e\u06cc\u0627\u0645 \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f\u00a0\n\u00a0\n\u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0627\u0645\u06cc\u0631 \u0639\u0631\u0628\u200c\u0628\u0631\u0627\u0642\u06cc \u0648 \u063a\u0644\u0627\u0645\u0631\u0636\u0627 \u0627\u062f\u06cc\u0628\u06cc \u062f\u0627\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648\u06cc\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0647\u0646\u062f \u0628\u0648\u062f.\u00a0\n\u00a0\n\u062a\u06cc\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0622\u0644\u0648\u0645\u06cc\u0646\u06cc\u0648\u0645 \u0627\u0631\u0627\u06a9 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0639\u062a\u06f1\u06f6:\u06f3\u06f0 \u0631\u0648\u0632 \u062c\u0645\u0639\u0647\u060c \u0646\u0647\u0645 \u0622\u0628\u0627\u0646\u200c\u0645\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0646\u0647\u0645 \u0644\u06cc\u06af\u200c\u0628\u0631\u062a\u0631 \u062f\u0631 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u0642\u062f\u0633 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0647\u0645 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u06cc\u0631\u0646\u062f.\n\n\u00a0