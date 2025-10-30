پخش زنده
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه تعلیم و تربیت زیربنای توسعه کشور است، آموزش و پرورش را اولویت نخست دولت و مجلس دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر نقش بنیادین تعلیم و تربیت در ساختار توسعه کشور، آموزش و پرورش را «اولویت اول دولت، مجلس و دستگاههای اجرایی» خواند و از همافزایی بیسابقه میان نهادهای حاکمیتی برای تحول در این حوزه خبر داد.
کاظمی با اشاره به برگزاری بیش از ۱۷ شورای آموزش و پرورش در استانها، از حضور فعال استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیونهای تخصصی در این شوراها قدردانی کرد و افزود: تا زمانی که نگاه عمیق و انسجام در آموزش و پرورش شکل نگیرد، تحول رخ نمیدهد که امروز این انسجام در حال تحقق است و دولت، مجلس و مدیران اجرایی در کنار هم هستند.
وی از پیگیری موضوعاتی، چون آییننامه ارتقای معلمان، افزایش حق مدیریت مدارس، اصلاحات در شورای عالی آموزش و پرورش و رفاهیات فرهنگیان خبر داد و گفت: بسیاری از خواستهها و مطالبات فرهنگیان، جزو مسائل روزانه ما بوده و این مسائل در حال پیگیری است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به طرح نهضت مدرسهسازی، گفت: پروژههای نیمهتمام شهرستان خدابنده تکمیل شود.
وی همچنین از اختصاص۷ میلیارد تومان برای تجهیز هنرستانها و مدارس شهرستان خدابنده خبر داد و افزود: تجهیزات مناسب و درخور شأن برای هنرستانها فراهم خواهیم کرد.
کاظمی مولدسازی املاک آموزشی را بزرگترین ظرفیت در استان زنجان دانست و گفت: مسئولیت اجرایی این موضوع به استانداری واگذار شده است.
وی همچنین از پیگیری جدی موضوع تعاونی مسکن فرهنگیان شهرستان خدابنده از طریق وزارت تعاون خبر داد و گفت: برای گرهگشایی از این موضوع هر کاری لازم باشد، انجام میدهیم.
کاظمی با اشاره به نقش بنیادین تربیت دینی در نظام تعلیم و تربیت، از مدیران مدارس خواست تا به همان اندازه که به ارتقای علمی دانشآموزان توجه دارند، برای نهادینهسازی نماز در مدارس نیز تلاش کنند.
وی اقامه نماز را ستون هدایت و سعادت خواند و گفت: نماز محور اصلی تربیت نسل مفید و سالم و مقدم بر همه امور است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به یوم الله ۱۳ آبان، این روز را نماد ایستادگی و وحدت ملی دانست و گفت: نسل جدید امروز در میدان جنگ فرهنگی قرار دارد و ما مسئولیت سنگینی در تربیت آنان داریم.