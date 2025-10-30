به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ تولیدات صداوسیمای آذربایجان غربی این روز‌ها در سرخط خبر‌ها قرار دارند؛ صداوسیمای آذربایجان غربی با دو اثر جدید بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است؛ مستند تاریخی «زری خانم» که روایت‌گر اتحاد مردم خوی در برابر بیگانگان است و سریال اجتماعی «قره‌پول» که با زبانی طنز به تبعات طمع و رمز‌ارز می‌پردازد.

مستند زری خانم که با پشتوانه قوی پژوهشی می‌کوشد تصویرگر و راوی بخشی از تاریخ پرافتخار این مرزوبوم همچون مستند فاخر «زری خانم» باشد .اثری که توجه بسیاری از هنرمندان نامی و مسئولان دستگاه‌های مختلف را به خود جلب کرده و سند محکم و معتبری از اتحاد و همبستگی ایرانیان در مقابله با بیگانگان در طول تاریخ است .

رسانه استانی دربخش دیگری از برنامه های خود ، موضوعات مهم روز همچون رمز ارز در سریال «قره‌پول» را دستمایه قرار داده است تا تلنگری زده باشد به برخی از افراد به‌ویژه جوانانی که سودای ورود به حوزه رمز ارز و طی کردن یکشبه ره صدساله را برای رسیدن به پول دارند.

در حوزه رادیو هم با همین رویکرد تولیدات ارزنده ای در دست تهیه و پخش است که مستند روایی «مریم» از آن جمله است.