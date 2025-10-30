مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران در دیدار با خانواده سلمان هراتی، بر لزوم شناساندن آثار این شاعر نامی به نسل جدید تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فریدون کلبادی‌نژاد مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران به همراه هیئتی از مسئولان فرهنگی، در آستانه سالروز درگذشت سلمان هراتی، با خانواده این شاعر نامی دیدار و بر ضرورت معرفی آثار و اندیشه‌های او به نسل جدید تأکید کرد.

کلبادی‌نژاد در این دیدار با اشاره به جایگاه والای سلمان هراتی در شعر معاصر ایران، اشعار او را سرشار از نور، معرفت و انسانیت خواند و افزود: این اشعار می‌تواند برای جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان بسیار مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه بسیاری از دانش‌آموزان امروز با چهره‌های فرهنگی مانند سلمان هراتی بیگانه‌اند، بر لزوم پژوهش و تحقیق درباره آثار این شاعر تأکید و خاطرنشان کرد: ما وظیفه داریم گنجینه‌های پنهان استان را به جامعه معرفی کنیم.