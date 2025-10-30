پخش زنده
یکی از راهکارهای کاهش ضایعات در محصولات کشاورزی نگهداری محصول در سردخانه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ با بیان اینکه هم اکنون در این شهرستان ۷ واحد سردخانه بالای صفر با ظرفیت بیش از ۲۸ هزار تن فعال است گفت: ۵ واحد سردخانه هم در حال ساخت است.
علی سرخوش افزود: با توجه به تولید محصولات کشاورزی در شهرستان کبودراهنگ نیازمند احداث سردخانه تا ظرفیت ۱۰۰هزار تن هستیم که در این زمینه تغییر کاربری زمین و اعطای تسهیلات انجام میشود.
هم اکنون در سردخانههای شهرستان کبودراهنگ بیش از ۵۰ نفر مشغول کار هستند.