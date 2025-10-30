کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، هفته آینده در جلساتی جداگانه با ۱۶ وزیر گزارشات جمع بندی شده کمیسیون‌های تخصصی و ارزیابی آثار اجرای برنامه هفتم، جداول شاخص‌های مرتبط و سایر ابعاد اجرایی عملکرد سال اول این قانون را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این موارد در دستورکار جلسات هفته آینده کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار دارد:

کمیسیون اصل ۹۰؛ جلسه کمیسیون با حضور وزیر راه و شهرسازی درخصوص تکمیل و به روزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان

کمیسیون اجتماعی؛ ادامه پیگیری اجرای قانون درخصوص واردات خودروی جانبازان و تخصیص ارز مربوط با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت

کمیسیون اقتصادی؛ دعوت از وزیر آموزش و پرورش برای رسیدگی به سوال نماینده شیراز. دعوت از وزیر ورزش و جوانان برای رسیدگی به سوال نماینده شیراز

کمیسیون برنامه و بودجه؛ بررسی گزارش‌های جمع بندی شده کمیسیون‌های تخصصی و ارزیابی آثار اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، میزان تحقق سنجه ها، جداول شاخص‌های مرتبط و سایر ابعاد اجرایی عملکرد سال اول این قانون. بررسی این گزارشات در جلسات جداگانه با حضور وزرای «امور اقتصادی و دارایی»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «نفت»، «جهاد کشاورزی»، «نیرو»، «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی»، «فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی»، «ورزش و جوانان»، «علوم، تحقیقات و فناوری»، «آموزش و پرورش»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «دادگستری» و «کشور» صورت می‌گیرد.

کمیسیون بهداشت و درمان؛ دعوت از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان

کمیسیون عمران؛ دعوت از وزیر راه و شهرسازی جهت استماع گزارش نحوه اجرای جزء ۳ بند الف تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴ در انتشار اوراق مالی اسلامی برای تامین تجهیزات و علائم ایمنی راه‌ها و تامین و تعمیر ناوگان ریلی و هوایی و نیز پاسخگویی به سوالات نمایندگان

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی؛ بررسی موضوع تخصیص ارز برای کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی. دعوت از وزیر نفت برای بررسی سوالات نمایندگان اراک و بناب و نیز عمکرد وزارت نفت درخصوص برنامه‌های اقدام شده سهمیه سوخت بخش کشاورزی. دعوت از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای بررسی اقدامات و برنامه‌های مدون آن وزارتخانه در توسعه فناوری‌های دانش بنیان بخش کشاورزی.