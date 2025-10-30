به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی در دیدار مسئول بسیج دانش‌آموزی استان از آمادگی خود برای حضور در جلسات ایده‌پردازی بسیج دانش‌آموزی خبر داد و گفت: در زمینه تولید محتوا در رده سنی دانش‌آموزی باید به نقطه اشتراک و پیام واحدی برسیم. برای محقق‌شدن اهداف ترسیم شده، علاوه بر هم‌اندیشی رسانه و بسیج دانش‌آموزی، لازم است خود دانش‌آموزان نیز در جلسات حضور داشته باشند.

ناصر حجازی‌فر با استقبال از دانش‌آموزان نخبه بسیجی استان تصریح کرد: رسانه از دانش‌آموزان دارای ایده و فکر پویا دعوت می‌کند که در برنامه "ملت بیدارتر" حضور یابند تا در مورد جریانات دانش‌آموزی و جامعه صحبت کنند.

وی فعالیت‌های محله‌محور در بسیج دانش‌آموزی را مهم دانسته و گفت: بسیج دانش‌آموزی با تولیدات فاخر از فعالیت‌های محله خود همچون مسجد، کانون، روضه خانگی می‌تواند در آنتن استانی حرفی برای گفتن داشته باشد.

اخبار دانش‌آموزی از دیگر ایده‌هایی بود که حجازی‌فر آن را مطرح کرده و در خصوص آن چنین توضیح داد: پس از تشکیل جلسات هم‌اندیشی و جمع‌بندی نقطه‌نظرات مختلف می‌توان در کنار اخبار استان، بخش خبری مربوط به دانش‌آموزان را راه‌اندازی کرد. پرداخت یک روز در هفته به خبر‌هایی که توسط خود دانش‌آموزان تولید شده است، به دانش‌آموزان انگیزه و شوق آگاهی‌بخشی و مفیدبودن، می‌دهد.

ساخت برنامه‌های محتوایی برای رده سنی نوجوان که در آن مسائل و دغدغه‌های دانش‌آموزان مطرح می‌شود، از دیگر محورهایی بود که حجازی‌فر آن را لازم دانست و گفت: اجرای موفق دو فصل برنامه «حیات یولداشی» این نوید را می‌دهد که با پرداخت صحیح و ظریف می‌توان دانش‌آموزان، والدین و مربیان را پای تلویزیون کشاند و آنان را با مسائل متنابه آینده‌سازان آشنا کرد و راهکار مقتضی را نیز ارائه داد.

وی ظرفیت فضای مجازی را در انعکاس تولیدات دانش‌آموزی مهم دانسته و تصریح کرد: فضای مجازی گستره‌ای دارد که می‌توان از آن برای انعکاس تولیدات دانش‌آموزی استفاده کرد. حجازی‌فر به مناسبت‌های پیشرو همچون ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز، تسخیر لانه جاسوسی، اعتکاف و هفته بسیج اشاره کرد و گفت: با ابتکار عمل مناسب همچون محله‌محوری کردن فعالیت‌های دانش‌آموزان بسیجی می‌توان مناسبت‌های پیش را در حوزه فضای مجازی به نحو احسن انعکاس داد.

جهانگیر اسلام پرست، مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان آذربایجان غربی در این جلسه گفت: با شهادت حسین فهمیده تفکر نوینی در بین جوانان شکل‌گرفته است، بسیج دانش‌آموزی ادامه‌دهنده آرمان‌های نسل حسین فهمیده است و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهد کرد.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان از آمادگی ارتباط‌دادن ۱۰۰ نخبه دانش‌آموز استان به رسانه خبر داد و تصریح کرد: حوزه فعالیت این نخبگان بیشتر در بخش‌های فرهنگی، علمی، آموزشی بوده و با ایده‌پردازی‌های جالبی که از آنان سراغ داریم، در تولید محتوا همچون مستند‌های دانش‌آموزی کار‌های موفقی را از آنان شاهدیم.

وی به کاروان‌های راهیان نور و بازدید دانش‌آموزان بسیجی از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس پرداخت و گفت: بسیج دانش‌آموزی با مساعدت صداوسیمای آذربایجان غربی آمادگی دارد به‌صورت زنده از راهیان نور ارتباط زنده برقرار کند. وی حضور در یادمان‌های شهدا، ساخت مستند‌های روایی، تشکیل گروه‌های سرود، گسترش دامنه محله‌محوری بسیج را از دیگر فعالیت‌های بسیج دانش‌آموزی خواند.