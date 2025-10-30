نخستین جشنواره دوومیدانی ویژه کودکان ایران، با همکاری و میزبانی شهرداری منطقه۱۳ و فدراسیون دوومیدانی جمهوری اسلامی ایران، فردا در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهردارمنطقه ۱۳ در خصوص برگزاری نخستین رویداد ورزشی دو و میدانی کودکان ایران گفت: این جشنواره، نماد هم‌افزایی شهرداری منطقه ۱۳ و فدراسیون دوومیدانی در حمایت از استعداد‌های ورزشی کودکان است.

امیرمحمد نوری با بیان اینکه، هدف ما صرفاً برگزاری یک مسابقه نیست، بلکه ایجاد بستری برای کشف و رشد استعداد‌های دوومیدانی در محلات منطقه و معرفی آنها به مراکز ملی استعدادیابی است افزود: برنامه دختران از ساعت ۹ تا ۱۲ و برنامه پسران از ساعت ۱۳ تا ۱۶ در ورزشگاه تخصصی دوومیدانی آفتاب انقلاب، محل استقرار تیم‌های ملی دوومیدانی، برگزار خواهد شد.

نوری با اشاره به شرایط شرکت در این جشنواره ورزشی ملی گفت: این مسابقات ویژه کودکان زیر ۱۲ سال است و شرکت‌کنندگان باید گواهی ثبت‌نام، کارت شناسایی و کارت بیمه ورزشی ارائه دهند. تمامی شرکت‌کنندگان مدال و گواهینامه حضور دریافت خواهند کرد.

شهردارمنطقه۱۳ تأکید کرد:این رویداد ورزشی روزی سرشار از آموزش، رقابت سالم و نشاط خانوادگی خواهد بود؛ کودکانی که امروز با لبخند می‌دوند، فردا می‌توانند بر سکوی افتخار کشور بدرخشند.