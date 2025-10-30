اجرای طرح «مثل خمینی» از سوی خانه طلاب جوان
مجری طرح استانی «مثل خمینی» از اجرای این طرح در مدارس علمیه استان قم خبر داد و گفت:احیای روحیه و کارآمدی طلبگی تنها در سایه زنده نگهداشتن نام و مرام امام و حرکت در مسیر مکتب ایشان ممکن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
حجتالاسلام کاظمزاده بر ضرورت احیای هویت طلبگی و بازگشت به مکتب امام خمینی (ره) تأکید کرد.
مسئول خانه طلاب جوان ادامه داد: بنا بر اعلام مسئولان مدارس علمیه استقبال طلاب از اردوهای «مثل خمینی» در سطح کشور چشمگیر بوده و برخی از طلاب سه سال پیاپی در این اردوها شرکت کردهاند، زیرا تأثیر آن را در هویت و روحیه طلبگی خود لمس کردهاند.
مجری طرح استانی «مثل خمینی» از توافق انجام شده برای برگزاری دورههای آموزشی جدید در مدارس علمیه یزد خبر داد و گفت: بر اساس هماهنگیهای صورتگرفته، دورههای تخصصی با عناوین هویت طلبگی، تشکیلات و شخصیت امام و رهبری در مدرسه کاظمیه یزد برگزار خواهد شد.