امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

نقض آتش بس در غزه، دوباره زخم‌ها سر باز کرده‌اند

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۰۸- ۱۶:۲۰
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
خرید سهام سهامداران بانک آینده آغاز شد
خرید سهام سهامداران بانک آینده آغاز شد
۱۴۰۴-۰۸-۰۶
مقاومت در همه میدان‌ها، هک حساب صهیونیست‌ها
مقاومت در همه میدان‌ها، هک حساب صهیونیست‌ها
۱۴۰۴-۰۸-۰۶
بازدید رئیس مجلس از جشنواره همام، ویژه آثار هنرمندان توان یاب
بازدید رئیس مجلس از جشنواره همام، ویژه آثار هنرمندان توان یاب
۱۴۰۴-۰۸-۰۵
نشست اکو در تهران
نشست اکو در تهران
۱۴۰۴-۰۸-۰۶
خبرهای مرتبط

محکومیت نقض آتش بس در غزه 

شهادت بیش از ۲۲ هزار کودک در حملات رژیم صهیونی به غزه

شمار شهدای حملات مجدد رژیم صهیونی به غزه به ۱۰۰ تن رسید

حماس: کشورهای میانجی، مسئولیت‌پذیر باشند

برچسب ها: غزه ، رژیم صهیونیستی ، نقض آتش بس
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 