به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نمایشگاه مدولباس با عنوان هنرگاه پارسی در نگارخانه سرو شیرازبرپا شد .

داور سیزدهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر و مسئول نمایشگاه گفت : در نمایشگاه هنرگاه پارسی آثار ۵۰ طراح لباس و کیف کفش که منتخب جشنواره فجر بودند به نمایش گذاشته شده است .

کریمی زاده گفت : هنرمندان و طراحان استان فارس از نماد‌ها و المان‌های ایران برای ایده و طرح‌های خود استفاده کردند .

این نمایشگاه تا ۱۰ آبان ماه در نگارخانه سرو شیراز دایر است .