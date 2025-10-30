پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نمایشگاه مدولباس با عنوان هنرگاه پارسی در نگارخانه سرو شیرازبرپا شد .
داور سیزدهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر و مسئول نمایشگاه گفت : در نمایشگاه هنرگاه پارسی آثار ۵۰ طراح لباس و کیف کفش که منتخب جشنواره فجر بودند به نمایش گذاشته شده است .
کریمی زاده گفت : هنرمندان و طراحان استان فارس از نمادها و المانهای ایران برای ایده و طرحهای خود استفاده کردند .
این نمایشگاه تا ۱۰ آبان ماه در نگارخانه سرو شیراز دایر است .