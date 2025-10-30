به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سینا شکوهی در وزن ۷۰ کیلوگرم کشتی ساحلی بازی های آسیایی جوانان در رقابت نخست برابر مارکوس پرز از کشور فیلیپین با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید. در رقابت دوم برابر احمد الکایدی از عربستان با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید.

در مسابقه سوم برابر حریف تاجیکی با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شد و در مرحله بعد با غلبه بر حریف بحرینی با نتیجه ۳ بر صفر راهی نیمه‌نهایی شد.

سینا در مرحله نیمه‌نهایی برابر حسن علی از پاکستان به پیروزی ۳ بر ۲ رسید و به فینال صعود کرد. در فینال با نتیجه ۳ بر صفر برابر ناکنات تانپور از هند پیروز و مدال طلا را کسب کرد.