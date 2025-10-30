جلسات کمیسیونهای مجلس خبرگان رهبری برگزار شد
جلسات «کمیسیون اقتصادی»، «کمیسیون سیاسی - اجتماعی و فرهنگی» و «کمیسیون بررسی راههای پاسداری و حراست از ولایت فقیه» مجلس خبرگان رهبری به صورت جداگانه در قم و تهران تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، در جلسه کمیسیون اقتصادی که با حضور آقای مدنی زاده؛ وزیر اقتصاد برگزار شد طرحها و اهم برنامههای دولت برای ساماندهی وضعیت اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون نیز مطالبات مردم را مطرح و خواستار تحرک بیشتر تیم اقتصادی دولت و تسریع در اجرای ایدههای کارشناسی در راستای اصلاح کاستیهای موجود شدند.
کمیسیون سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی نیز با دعوت از مسؤلان امنیتی ضمن استماع گزارش آنها، دغدغهها و نکات خود را بیان کردند. در کمیسیون بررسی راههای پاسداری و حراست از ولایت فقیه هم در ادامه جلسات این کمیسیون، مباحث مرتبط با وظایف کمیسیون حراست و پاسداری از ولایت فقیه، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
لازم به ذکر است؛ کمیسیونهای مجلس خبرگان رهبری ۱۶ عضو اصلی و علی البدل دارند که براساس وظایف مذکور در آیین نامه داخلی این مجلس و متناسب با دستور کار خود تشکیل جلسه میدهند.