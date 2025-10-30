به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرعلی دمیرکلایی از ایران در وزن ۶۰ کیلوگرم رقابت های کشتی ساحلی بازی های آسیایی جوانان در مسابقه اول برابر محمد مسلم از اردن با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید. در گام دوم برابر سوریان سانگ از تایلند با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید.

در رقابت بعدی مقابل بایارسایخان از مغولستان با نتیجه ۳ بر صفر پیروز و راهی نیمه‌نهایی شد.

در نیمه نهایی برابر گیو‌های لام از کشور ویتنام ۳ بر صفر پیروز و راهی فینال این وزن شد. در فینال برابر سوباش فولمالی از کشور هند با نتیجه ۳ بر صفر نتیجه را واگذار و نایب قهرمان شد.