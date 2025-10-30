پخش زنده
با تخصیص ۵۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی، امروز سالن ورزشی ۲۲ گولان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ۹ ماه پیش استاندار کردستان پس از درخواستهای مکرر ورزشکاران و مردم سنندج، وعده داد سالن ۶ هزار نفری ۲۲ گولان این شهر به بهرهبرداری برسد.
اکنون استاندار کردستان با حضور درتمرینات آمادهسازی نماینده بسکتبال استان در لیگ برتر، از عملی شدن این وعده با صرف هزینه ۵۰۰ میلیارد ریال خبر میدهد.
این طرح ورزشی امروز با برگزاری مسابقه بسکتبال تیمهای پاس کردستان و استقلال تهران بهصورت رسمی افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
استاندار کردستان در جریان بازدید از این سالن ضمن ابراز قدردانی از استانداران پیشین استان برای ساخت این مجموعه ورزشی اظهار کرد: بدلیل کمبود زیرساخت لازم در سالنهای ورزشی و درخواست ورزشکاران و مردم استان برای تکمیل نهایی این ورزشگاه، امروز این طرح به بهره برداری رسید.
لهونی ضمن ابراز خرسندی از آمادگی تیم پاس کردستان و تلاشهای صورتگرفته برای آمادهسازی سالن ۲۲ گولان، حمایت کامل خود را از این تیم اعلام کرد و بر تسریع درتکمیل و تجهیز زیرساختهای سالن برای برگزاری شایسته مسابقات تأکید کرد.