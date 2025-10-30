به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ دوم حامد شادبهر گفت: با توجه به وقوع چند فقره سرقت تجهیزات مخابراتیو انتقال نیرو در سطح شهرستان رضوانشهر، پیگیری موضوع در دستورکار پلیس قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ماموران پلیس آگاهی پس از انجام تحقیقات و بررسی‌های فنی به عمل آمده سارقان این پرونده‌ها را شناسایی کردند، افزود: سارقان حین ارتکاب جرم دستگیر و مقدار قابل توجهی سیم کابل و آلات سرقت کشف و ضبط و خودرو نامبردگان توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر گفت: سارقان ۲۸ و ۳۲ ساله به ۶ فقره سرقت تجهیزات مخابرانی اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.