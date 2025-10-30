به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس ؛ مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان گفت: خیران تاکنون نقش مؤثری در توسعه فضا‌های آموزشی استان داشته‌اند و بیش از ۷۰ درصد مدارس هرمزگان با مشارکت این نیکوکاران ساخته شده است.

مهدی باوقار افزود: سرانه آموزشی در هرمزگان ۲۴/۵ مترمربع است که با بهره‌برداری از طرح‌های جدید، به میانگین کشوری؛ ۴۵/۵ مترمربع نزدیک می‌شود.

وی گفت: هرمزگان با ثبت در سامانه نهضت عدالت آموزشی، رتبه پنجم کشور دارد.

رئیس هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز هرمزگان گفت: امسال با مشارکت بیش از ۸ همت خیران، ۱۶۰۰ کلاس درس در۱۶۰ مدرسه در استان ساخته شده است.

سید عبدالله هاشمی افزود: بیش از هزار و۱۵۰ خیر مدرسه‌ساز در این استان فعالیت می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان نیز در این جشنواره با قدردانی از خیران مدرسه‌ساز گفت: شما خیران نه تنها خود سرافرازید، بلکه موجب سربلندی استان نیز شده‌اید؛ چرا که در مسیر علم و ایمان گام برمی‌دارید.

آیت الله محمد عبادی‌زاده افزود: خیران با انتخاب آگاهانه خود، نیکوکاری را در نورانی‌ترین مسیر، یعنی تعلیم و تربیت، هدایت کرده‌اند و با ساخت مدارس، آرامش درونی و رضایت الهی را به دست می‌آورند.

استاندار هرمزگان نیز در این مراسم گفت: خیران مدرسه‌ساز استان امسال ساخت۲۵۰ طرح آموزشی را تعهد کرده‌اند.

محمد آشوری افزود: خیران مدرسه‌ساز نماد همبستگی، ایمان و احساس مسئولیت اجتماعی هستند که با اقدام خود، زمینه رشد و تعالی نسل آینده را فراهم می‌کنند.

وی از مصوبات اخیر شورای آموزش‌وپرورش استان نیز خبر داد و افزود: بودجه مناسبی برای ارتقای کیفیت آموزشی، نوسازی تجهیزات و استفاده از فناوری‌های نوین اختصاص یافته تا دانش‌آموزان بتوانند استعداد‌های خود را در فضایی پویا شکوفا کنند.

استاندار هرمزگان گفت: این جشنواره با هدف توسعه عدالت آموزشی، پرورشی و ورزشی برگزار شده است.

وی گفت: حرکت نیکوکاران هرمزگان سهم بزرگی در کاهش کمبود فضای آموزشی و توسعه عدالت آموزشی در جنوب کشور داشته است.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان نیز گفت: تاکنون۳۵۰ مدرسه در استان ساخته شده و۱۶۰ مدرسه در مهر امسال به بهره‌برداری رسیده و عملیات ساخت بیش از۶۰۰ مدرسه جدید در دست اجراست.

منوچهر ضیایی افزود: مشارکت خیران، بنگاه‌های اقتصادی و مردم در امر مدرسه‌سازی به فرهنگی ماندگار در هرمزگان تبدیل شده است.

وی افزود: بیش از ۴۵۵ هزار دانش آموز در هرمزگان مشغول به تحصیل هستند.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: خیران مدرسه‌ساز با عمل خود دل دانش‌آموزان و خانواده‌ها را شاد کردند.

احمد مرادی افزود: هرمزگان در جذب خیران و اجرای پروژه‌های مدرسه‌سازی، رتبه نخست کشور دارد.

وی بر لزوم ارتقای کیفیت آموزش در کنار توسعه فضا‌های آموزشی و احداث فضا‌های ورزشی تأکید کرد و گفت: مدارس می‌توانند با رعایت الگوی مصرف و استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر، علاوه بر صرفه‌جویی، درآمد پایداری نیز ایجاد کنند.

در این مراسم همچنین از پویش «بساز مدرسه»، انیمیشن «مردم در فضا‌های آموزشی» و کلیپ مستند «باد کوش» با محوریت معماری بومی استان و تاریخ شفاهی خیران مدرسه‌ساز هرمزگان رونمایی شد.