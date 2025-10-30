معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از پیگیری طرح‌های صنعت، نفت و گاز، پتروشیمی، کشاورزی و گردشگری پیش از سفر رئیس‌جمهور به استان خبر داد.

پیگیری ۱۶ طرح اقتصادی و تولیدی در کهگیلویه و بویراحمد پیش از سفر رئیس‌جمهور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عسکری معاون اقتصادی استاندار در جلسه “پنج‌شنبه‌های سرمایه‌گذاری” گفت: به روال پنج‌شنبه‌های گذشته، ۱۶ طرح اقتصادی و تولیدی در حوزه‌های مختلف در سفر پیش‌روی رئیس‌جمهور به استان پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به طرح بزرگ کشت و صنعت ماهان در شهرستان گچساران افزود: این طرح در زمینی بالغ بر ۱۴۰۰ هکتار کلید خورده که قرار است نخیلیات در آن کشت شود.

معاون اقتصادی استاندار با بیان اینکه این محصول از نظر کیفیت تولید، صادراتی بوده و می‌تواند ارزآوری خوبی برای استان داشته باشد افزود: اشتغال این طرح در زمان بهره‌برداری بیش از ۲۵۰۰ نفر خواهد بود.

عسکری همچنین با بیان اینکه حدود ۴۰۰ هزار تن ظرفیت خالی در طرح اتیلن گچساران داریم، گفت: در صنایع پایین‌دستی آن، پلی‌اتیلن‌هایی را تعریف کردیم که سرمایه‌گذار نیز آماده سرمایه‌گذاری است و زمین واگذار شده و ما در مرحله تخصیص خوراک هستیم.

وی تاکید کرد همه طرح‌های حوزه نفت و گاز و حتی کشاورزی مستلزم پیوست‌های زیست‌محیطی است که در این مرحله نیز پیگیر مسائل هستیم.

معاون اقتصادی استاندار با اشاره به شهرک صنعتی کتا گفت: در مرحله نخست ۱۵ هکتار زمین به این طرح اختصاص داده شده و در مرحله جدید نیز حدود ۳۵ هکتار زمین به آن الحاق خواهد شد که پیگیر صدور مجوز‌ها و الحاق آن بودیم.