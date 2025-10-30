تیم ملی تکواندو مردان کشورمان پس از ۸ سال دوری از سکو، در بیست و هفتمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان چین با کسب ۳ مدال طلا، نقره و برنز عنوان نایب قهرمانی مسابقات را به دست آورد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست‌وهفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان با حضور ۹۸۹ تکواندوکار از کشور‌های مختلف به مدت هفت روز از دوم تا ششم آبان ماه در ووشی چین برگزار شد که در نهایت تیم ایران با حضور ۱۵ ملی پوش موفق به کسب سه مدال ارزشمند طلا، نقره و برنز شد.

بدین ترتیب تیم ایران با کسب ۳ مدال رنگارنگ از جمله طلای ابوالفضل زندی در وزن ۵۸- کیلوگرم، مدال نقره مهدی حاجی موسایی در وزن ۶۳- کیلوگرم و یک نشان برنز امیرسینا بختیاری در وزن ۷۴- کیلوگرم به کار خود در قهرمانی جهان پایان داد.

بر اساس نتایج کسب شده و اعلام فدراسیون جهانی تکواندو تیم ایران با کسب ۳ مدال طلا، نقره و برنز در بخش آقایان پس از تیم کره جنوبی در بخش آقایان به عنوان نایب قهرمانی این مسابقات رسید. تیم‌های برزیل، ازبکستان و مصر نیز به ترتیب عناوین سوم تا پنجم جدول رده بندی را به خود اختصاص دادند.

این درحالی است که تیم ایران پس از سال ۲۰۱۷ و با گذشت ۸ سال با کسب سه مدال طلا، نقره و برنز مجددا به سکوی قهرمانی جهان بازگشت.

همچنین در بخش بانوان تیم ملی ترکیه اول شد؛ برزیل نایب قهرمان و مجارستان سوم شدند. همچنین به ترتیب تیم‌های چین و چین تایپه نیز چهارم و پنجم شدند.

همچنین برترین‌های سایر بخش‌ها معرفی شدند که به شرح ذیل است:

بیشترین همکاری: پرتغال

جایزه روح جوانمردی: کالِدونیای جدید

برترین بازیکن مرد: سئو ایونسو از کره جنوبی

برترین بازیکن زن: لونا مارتون از مجارستان

برترین مربی بانوان: علی ساری از ترکیه

برترین مربی آقایان: یون بائه نام از کره جنوبی

برترین داوران: لیث عثمان (اردن) در بخش مردان - سوزان بوید دیاز (پاناما) در بخش زنان