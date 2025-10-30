به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ جعفر عدلی مژدهی گفت: در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق، روز گذشته ماموران پلیس آگاهی شهرستان صومعه سرا در پی انجام کار اطلاعاتی مبنی بر نگهداری لاستیک‌های خارجی قاچاق در یک واحد صنفی در یکی از محلات شهر خمیر مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی ضمن هماهنگی با دستگاه قضایی به محل مورد نظر رفتند و در بازرسی از آنجا تعداد ۱۶ حلقه لاستیک قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی صومعه سرا ارزش مالی کالای مکشوفه را بنا به نظر کارشناسان اقتصادی ۱ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شد.