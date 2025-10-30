پخش زنده
تشدید پس لرزههای انتقادآمیز از حضور رئیس جمهور آمریکا در اجلاس کوالالامپور، اجلاسی که ترامپ در آن با امضاء چند سند توافق تجاری با مالزی، کامبوج، ویتنام و تایلند بنا به اعلام کارشناسان، امتیازات یک طرفهای را به نفع واشنگتن مصادره کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، برخی کارشناسان با بررسی اسناد توافقات تجاری ترامپ با سران چند کشور آ. سه. آن در نشست کوالالامپور معتقدند در مجموع این توافقات به زیان اعضای این اتحادیه و به سود آمریکا است.
به گفته رئیس سیاستهای تجاری بنیاد هنریچ سنگاپور، توافقات آمریکا با مالزی، کامبوج، تایلند و ویتنام به شدت به نفع آمریکاست.
دبورا المس تصریح کرد: طبق این توافقات کشورهای مذکور عضو اتحادیه آ. سه. آن باید تغییرات قابل توجهی در قوانین و چارچوبهای داخلی خود برای تبعیت از سیاستهای اقتصادی آمریکا بویژه در زمینه کنترل صادرات و مواد معدنی حیاتی اعمال کنند، در صورتی که واشنگتن همچنان به سیاستهای اقتصادی خود پایبند است.
این روند که موجی از انتقادها را در میان مردم، احزاب و گروهها با توجه به یکجانبه گرایی و زورگوئی آمریکا برانگیخته بود؛ اکنون پس از بررسی پیامدهای این سفر با راه یابی به صحن علنی پارلمان مالزی موجب واکنش شدیدالحن برخی از نمایندگان پارلمان این کشور نیز شده است.