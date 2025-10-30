امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

شکار تهدید‌های سایبری

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۰۸- ۱۶:۴۳
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
خرید سهام سهامداران بانک آینده آغاز شد
خرید سهام سهامداران بانک آینده آغاز شد
۱۴۰۴-۰۸-۰۶
مقاومت در همه میدان‌ها، هک حساب صهیونیست‌ها
مقاومت در همه میدان‌ها، هک حساب صهیونیست‌ها
۱۴۰۴-۰۸-۰۶
بازدید رئیس مجلس از جشنواره همام، ویژه آثار هنرمندان توان یاب
بازدید رئیس مجلس از جشنواره همام، ویژه آثار هنرمندان توان یاب
۱۴۰۴-۰۸-۰۵
نشست اکو در تهران
نشست اکو در تهران
۱۴۰۴-۰۸-۰۶
خبرهای مرتبط

اقتدار دفاعی ایران در گرو اقتدار سایبری است

افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی کشور در برابر تهدیدات سایبری

پدافند و امنیت به شیوه‌های سنتی تأمین نمی‌شوند

برچسب ها: مجرم سایبری ، توان سایبری
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 