



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، صداوسیمای استان فارس به منظور تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز، در عناوین شغلی:

- کاردان انتقال و انتشار

- کاردان صدا و تصویر

- کاردان تاسیسات

ـ کارشناس حفاظت رسانه

ـ کارشناس صیانت رسانه

ـ کارمند صیانت و حفاظت

ـ کارشناس مالی

ـ کارشناس منابع انسانی

ـ کارشناس سیستم

و آرشیویست

از میان فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری نیرو می‌پذیرد.

علاقمندان می‌توانند برای اطلاع از شرایط و ضوابط پذیرش و ثبت نام، از شنبه دهم آبان تا ساعت ۲۴:۰۰ روز دوشنبه، دهم آذر به نشانی اینترنتی https://jobregister.ir/ مراجعه و اقدام به ثبت نام کنند.