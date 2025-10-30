اطلاعیه جذب نیروی انسانی در صداوسیمای فارس
اطلاعیه جذب نیروی انسانی در صداوسیمای فارس منتشر شد .
- کاردان انتقال و انتشار
- کاردان صدا و تصویر
- کاردان تاسیسات
ـ کارشناس حفاظت رسانه
ـ کارشناس صیانت رسانه
ـ کارمند صیانت و حفاظت
ـ کارشناس مالی
ـ کارشناس منابع انسانی
ـ کارشناس سیستم
و آرشیویست
از میان فارغ التحصیلان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری نیرو میپذیرد.
علاقمندان میتوانند برای اطلاع از شرایط و ضوابط پذیرش و ثبت نام، از شنبه دهم آبان تا ساعت ۲۴:۰۰ روز دوشنبه، دهم آذر به نشانی اینترنتی https://jobregister.ir/ مراجعه و اقدام به ثبت نام کنند.