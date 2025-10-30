به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار خواف گفت: محدوده حدود هزار هکتاری شهر خواف شامل ۵۸۶ هکتار به نهضت ملی مسکن و ۳۸۴ هکتار به بخش صنعت شهر خواف اختصاص یافته است.

مهدی آسیایی افزود: کل آمار ثبت‌ نامی متقاضیان در شهر خواف ۱۵ هزار و ۵۸۵ نفر است که از این میان، شش هزار و ۹۶۶ نفر به‌ عنوان متقاضیان نهایی تایید شدند و در گروه‌ بندی انجام شده شش هزار و ۷۰۴ نفر در قالب ۳۳۵۲ گروه سامان دهی شد.

آسیایی ادامه داد: در این طرح در مجموع ۵۷۸۰ قطعه مسکونی با ظرفیت ۹۲۴۱ واحد بدون احتساب بخش صنعت شهر پیش‌ بینی شده است که در این مرحله، قرعه‌ کشی ۳۳۵۲ قطعه دو طبقه انجام شد.

وی با اشاره به تخفیف ۵۰ درصدی تعرفه نظام مهندسی برای متقاضیان نهضت ملی مسکن شهر خواف اعلام کرد: برای صدور پروانه ساخت و ارائه خدمات از سوی شرکت‌ آب، برق و گاز هماهنگی‌ هایی انجام شده است