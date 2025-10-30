پخش زنده
جشنواره ملی مُغ مهرگان در شهرستان حاجی آباد با حضور اقشار مختلف مردم، کشاورزان و نخل داران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرماندار حاجی آباد گفت: این جشنواره با هدف شناخت ظرفیتها و پتانسیلهای شهرستان حاجی آباد به ویژه در حوزه کشاورزی برگزار شد.
محمد سالاری پور گفت: نمایشگاه این جشنواره ۳۰ غرفه دارد که محصولات مختلف کشاورزی، دامی، گیاهان دارویی و صنایع دستی در آنها ارائه میشود.
فرماندار حاجی آباد گفت: برنامههای فرهنگی هنری این جشنواره؛ اجرای موسیقی سنتی و محلی و نمایش آداب و رسوم شمال هرمزگان است.
مُغ در گویش حاجی آبادی به معنای درخت نخل و مهرگان به معنای فصل برداشت خرما است.
سطح زیر کشت نخیلات در شهرستان حاجی آباد هشت هزار و چهل هکتار است.
جشنواره مغ مهرگان به مدت ۲ روز در حاجی آباد برگزار میشود.