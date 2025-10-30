به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جودو پسران بازی‌های آسیایی بحرین ۲۰۲۵ سبحان حکیمی در مرحله نیمه نهایی به مصاف نماینده ازبکستان رفت و در پایان بازی را واگذار کرد.

نماینده کشورمان برای کسب مدال برنز از ساعت ۱۶ با نماینده کویت دیدار خواهد کرد.

حکیمی در گام نخست و با ایپون دانائون تایلندی جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را کسب کرد.

همچنین، محنا کم گوئی جودوکار وزن منهای ۷۰ کیلوگرم دختران ضمن شکست در برابر شوهیستا تورائوا حریف ازبکستانی خود به جدول شانس مجدد راه یافت تا برای کسب نشان برنز مشترک، در گام بعد با اولژان کانائوا از قرقیزستان رقابت کند.