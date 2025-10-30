پخش زنده
اداره کل هواشناسی اصفهان کاهش دمای صبحگاه (دمای کمینه) و ماندگاری هوای سرد را برای پنج روز پیش رو پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون توسعه و پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به اینکه کاهش کمینه دما بین یک تا ۲ درجه پیش بینی میشود، گفت: طی پنج روز آینده آسمان استان صاف گاهی کمی ابری، همراه با وزش باد و در پارهای نقاط با غبار رقیق صبحگاهی پیشبینی میشود.
نوید حاجی بابایی افزود: کمینه دما در خنکترین ساعات بامداد جمعه در اصفهان به ۱۰ درجه بالای صفر میرسد و بویین میاندشت با کمینه دمای ۲ درجه زیر صفر سردترین نقطه استان پیشبینی میشود.