به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ ارسلان صبح زاهدی گفت: در پی تشدید اقدامات مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس آگاهی این شهرستان حین گشت زنی در محور‌های مواصلاتی یک دستگاه وانت نیسان حامل کالای قاچاق را شناسایی کردند.

وی افزود: با هماهنگی مراجع قضائی خودروی مورد نظر متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۱۰۸ حلقه لاستیک خارجی قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این مقدار کالای قاچاق را یک میلیارد ریال برآورد کردند گفت: در این خصوص خودروی حامل بار قاچاق به پارکینگ منتقل و بار قاچاق توقیف.

سرهنگ ارسلان صبح زاهدی همچنین افزود: متهم ۳۹ ساله با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.