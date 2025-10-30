پخش زنده
همزمان با هفته نکوداشت پدافند غیرعامل، جلسه آموزشی در صداوسیمای آذربایجان غربی با حضور جمعی از مدیران، تهیهکنندگان و برنامهسازان و همکاران، با محوریت تشریح برنامهها و اهداف هفته پدافند غیرعامل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان غربی در جلسه پدافند غیرعامل صداوسیمای آذربایجان غربی، در خصوص اهمیت پدافند غیرعامل گفت: پدافند غیرعامل علم، تخصص، مهارت و سبک زندگی است و باتوجهبه دربرگیری آن در شرایط و زمانهای مختلف، تنها برای زمان جنگ نیست و باید بیشترین تلاش را به خرج داد تا در شرایط صلح؛ با آگاهیبخشی و مهیا کردن زیرساختهای آن بتوان در شرایط ناگوار و بحران از آن بهرهبرداری و استفاده حداکثری کرد.
داود آقایی ضمن تمجید از عملکرد صداوسیما در دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: در جنگ ۱۲ روزه؛ رسانه با مدیریت افکار عمومی و هدایت آن توانست بار روانی جامعه را به سمت امنیت روانی سوق داده و با این اقدام به موقع که نمود مناسبی از پدافند غیرعامل بود، توانست از نفوذ جریانهای مخرب دشمن جلوگیری کند.
وی در ادامه از رعایت اصول پدافند غیرعامل و نقشی اساسی آن در حفظ و حراست از زیرساختهای حیاتی استان و اصول شناسایی، رصد و کاهش تهدیدات هر یک از حوزهها به شکل تمثیلی پرداخت.
آقایی؛ آمادگی کافی را منوط به برگزاری رزمایشها در شرایط عادی دانست و تصریح کرد: برای آمادگی کامل میبایست با تدابیر از قبل پیشبینیشده همچون برگزاری رزمایشهای متنوع، آگاهی مردم را بالا برد و تابآوری و دید آنان را وسعت بخشید.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان غربی ادامه داد: در صورت بروز تهدید باید به مواردی، چون جبران حادثه، برنامهریزی، جایگزینی، استمرار خدمات و نظم در برنامهها را جدی گرفت.
شناخت تهدید، نقش فناوریهای اطلاعات در پدافند غیرعامل، آیندهپژوهی، اهمیت زمان در شرایط تهدید، مقابله بانفوذ دشمن، حفظ وحدت و انسجام ملی از دیگر مباحث این جلسه بود که توسط آقایی موردبررسی قرار گرفت.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان غربی، بازدارندگی را از جمله کارکردهای پدافند غیرعامل دانسته و در ادامه به بُعد روانی و اهمیتی که در پدافند غیرعامل دارد، پرداخت. یادآور میشود پنجم تا یازدهم آبان ۱۴۰۴ به مناسبت ایام نکوداشت پدافند غیرعامل با شعار «پدافند غیرعامل؛ تابآوری زیرساختی، پایداری اجتماعی» نامگذاری شده است.