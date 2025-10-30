پخش زنده
۴ باند حرفهای سارقان اماکن خصوصی، خودرو و اموال و قطعات خودرو منهدم و ۲ هزار ۷۰۰ فقره سرقت کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از اجرای طرح اقتدار توسط ماموران پایگاه تجسس پلیس مرکز استان خبر داد و گفت: در نتیجه اجرای این طرح ۴ باند سارقان حرفهای، شامل یک باند سارقان اماکن خصوصی، ۳ باند سارقان قطعات و اموال خودرو و همچنین ۳۱ مالخر اموال مسروقه نیز دستگیر شدند.
سرهنگ حسین بساطی افزود: یکی از سارقان به سرقت ۷۰۰ فقره خودرو و اموال و قطعات خودروهای شهروندان در طول یک سال اعتراف و انگیزه خود را نیز مصرف مواد مخدر و تامین هزینه آن اعلام کرد.
وی ادامه داد: باند سارقان اماکن خصوصی نیز که ۱۹ سارق بودند و بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال اموال اماکن خصوصی شهروندان را سرقت کرده بودند در نتیجه این عملیات دستگیر و به ۸۰۰ فقره سرقت طی یک سال گذشته اعتراف کردند.
سرهنگ بساطی خاطر نشان کرد: همچنین ۳ باند سارقان خودرو و قطعات خودرو نیز شامل ۹ سارق که یکی از آنها زن بود دستگیر و در مجموع به یک هزار و ۹۰۰ فقره سرقت به ارزش ۲۲۳ میلیارد ریال اعتراف کردند.
وی مهمترین دستاوردهای این طرح انتظامی را دستگیری ۳۱ مالخر اموال مسروقه دانست که پلیس با هماهنگیهای لازم مالخران را مکلف کرد اموال مسروقه از جمله رینگ و لاستیکهای مسروقه خودروهای شهروندان را که فروخته بودند خریداری و تحویل مالباختگان شود.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان تاکید کرد: به مالخران اموال مسروقه هشدار میدهیم مراقب باشند و بدانند در رصد اطلاعاتی پلیس هستند و با آنان برخورد قانونی و قاطع میشود، همچنین امید است شهروندان عزیز نیز توصیههای انتظامی را بکارگیری کنند، خودروهای خود را در مکانهای امن پارک و حتما به سیستمهای پیشگیری از سرقت مجهز کنند و فرصت ارتکاب جرم از از مجرمان سلب کنند.