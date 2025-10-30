پخش زنده
بنیامین فرجی در مرحله نیمه نهایی تنیس روی میز بازیهای آسیایی جوانان در بحرین، پس از شکست مقابل حریف قدرتمند چینی به فینال نرسید و به مدال برنز بسنده کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بنیامین فرجی که در روزهای گذشته در رقابتهای تنیس روی میز بازیهای آسیایی جوانان بحرین در مقابل حریفان خود نمایش خوبی از خود نشان داد و با صعود مقتدرانه به نیمه نهایی مدال برنز خود را قطعی کرده بود امروز (پنجشنبه) در این مرحله در مقابل حریف بسیار قدرتمند چینی با نتیجه ۴ بر صفر شکست خورد و به فینال نرسید.
فرجی با شکست در دیدار نیمه نهایی مدال برنز بازیهای آسیایی جوانان را برای کشورمان به ارمغان آورد.
میعاد مکیف سرمربی تیم ملی جوانان، هدایت پینگپنگ باز کشورمان در این رقابتها را برعهده داشت.