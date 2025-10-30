



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در نشستی که با حضور دکتر روح‌الله نجابت نماینده مردم شیراز و زرقان و عضو فراکسیون گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی مجلس شورای اسلامی و مدیران کل و کارشناسان صنایع‌دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به منظور ارزیابی عملکرد وزارتخانه، در حوزه صنایع‌دستی برگزار گردید، مباحثی از جمله شیوه‌های حمایت از تولید، صادرات، تسهیلات بانکی، بازار توزیع و عرضه داخلی و خارجی، استفاده از سکو و پلتفرم‌ها و بیمه هنرمندان و فعالان حوزه صنایع‌دستی مورد بررسی قرار گرفت.