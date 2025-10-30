پخش زنده
امروز: -
حجه الاسلام ابراهیم حمیدی گفت:تعدادی از این افراد که پست دولتی داشتند، ۳۰ میلیون لیتر سوخت؛ قاچاق کردندکه ارزش ان ۶ هزار ۲۳ ملیارد ریال بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، رئیس کل دادگستری استان کرمان از صدور حکم مجازات محکومان پرونده بزرگ قاچاق سوخت در جنوب استان خبر داد و گفت: ۱۵ محکوم این پرونده درمجموع به بیش از ۲۰۰ سال زندان، مجازاتهای نقدی، ضبط اموال به نفع دولت و پرداخت مجازاتهای معادل یا چندبرابر ارزش فرآوردههای نفتی قاچاق شده، محکوم شدهاند.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی افزود: در این پرونده ۷۹۳ قطعه سکه (شامل ۷۳۸ سکه تمام ۲۶ نیم سکه و ۲۹ ربع سکه)، سه هزار و ۳۵۰ دلار و ۱۱۳۸.۵۰۰ گرم طلا در قالب رشاء و ارتشاء در بین افراد دست به دست شده است که تمامی این موارد به دلیل تحصیل از راه قاچاق و ارتشاء به نفع دولت ضبط شدهاند.وی با اشاره به این مطلب که در این پرونده چهار قبضه سلاح نیز کشف و توقیف شده است، اظهارداشت: به جز اقلام و سکههای طلا که در ابتدای امر در این پرونده کشف شده و پس از بررسیهای تخصصی به نفع دولت ضبط شده است، از محکومان این پرونده چهار دستگاه خودرو، ۳ واحد مسکونی ویلایی، یک واحد آپارتمان در یکی از استانهای همجوار و سه قطعه زمین نیز که با اخذ رشوه به دست آورده بودند؛ کشف و ضبط شده است.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی بیان کرد اقدامات این باند سازمان یافته در طول سه سال ادامه داشته است و ارزش سوخت قاچاق شده از سوی این افراد ۶ هزار و ۲۳ میلیارد و ۳۱۱ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۲۰ ریال بوده که براساس احکام صادره از سوی دادگاه، این افراد به بیش از ۱۹ هزار و ۳۰۵ میلیارد و ۷۲۴ میلیون و ۷۶۹ هزار و ۴۰۰ ریال جزای نقدی و پرداخت معادل و یا چند برابر ارزش سوخت قاچاق شده (متناسب با اقدامات مجرمانه خود) محکوم شدهاند.
وی از تلاشهای شبانه روزی قاضی آقائی؛ که کار رسیدگی به این پرونده بزرگ را بر عهده داشته است، تقدیر کرد و یادآور شد: در بررسیهای دقیق اطلاعاتی و قضائی، قاچاق مجموعا ۳۰ میلیون و ۳۰ هزار و ۶۵۰ لیتر سوخت در این پرونده به اثبات رسیده است.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی از اقدامات سازمان اطلاعات سپاه در شناسایی و کشف این قاچاق بزرگ تقدیر کرد و ادامه داد: در این پرونده رئیس وقت اداره صمت رودبار جنوب، رئیس وقت شرکت ملی نفت کهنوج، رئیس وقت شرکت ملی نفت جیرفت، چند نفر از کارمندان شرکت نفت کهنوج، چند نفر از کارمندان شرکت نفت جیرفت و یکی از کارمندان اداره صمت جنوب، تعدادی از جایگاه داران سوخت و چند تن از پیمانکاران مرتبط با این افراد محکوم شدهاند.