به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره آب و فاضلاب جوین گفت: شامگاه یکشنبه هفته جاری، سارقان با ورود به ایستگاه پمپاژ شماره دو مجتمع برغمد اقدام به سرقت تابلوهای برق، کابل‌ های داخل و بیرون اتاقک و سایر تجهیزات تأسیسات کردند.

علی‌ اکبر اله‌ آبادی افزود: این اقدام علاوه بر خسارت مالی حدود ۱۰۰ میلیون تومانی به تأسیسات، موجب اختلال در تأمین آب و قطعی ۱۲ ساعته آب شرب برای بیش از چهار هزار نفر از ساکنان منطقه شد.

اله‌ آبادی تصریح کرد: پس از اطلاع‌ رسانی و تنظیم صورتجلسه با کلانتری برغمد، گروه های امدادی آب و فاضلاب جوین بلافاصله نسبت به تأمین اقلام مورد نیاز و راه‌ اندازی مجدد ایستگاه پمپاژ اقدام کردند و جریان آب شرب اهالی مجددا برقرار شد.