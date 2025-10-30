پخش زنده
سرقت تجهیزات ایستگاه پمپاژ شماره دو مجتمع آبرسانی برغمد، آب شرب بیش از چهار هزار نفر از اهالی این منطقه را برای ۱۲ ساعت قطع کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره آب و فاضلاب جوین گفت: شامگاه یکشنبه هفته جاری، سارقان با ورود به ایستگاه پمپاژ شماره دو مجتمع برغمد اقدام به سرقت تابلوهای برق، کابل های داخل و بیرون اتاقک و سایر تجهیزات تأسیسات کردند.
علی اکبر اله آبادی افزود: این اقدام علاوه بر خسارت مالی حدود ۱۰۰ میلیون تومانی به تأسیسات، موجب اختلال در تأمین آب و قطعی ۱۲ ساعته آب شرب برای بیش از چهار هزار نفر از ساکنان منطقه شد.
اله آبادی تصریح کرد: پس از اطلاع رسانی و تنظیم صورتجلسه با کلانتری برغمد، گروه های امدادی آب و فاضلاب جوین بلافاصله نسبت به تأمین اقلام مورد نیاز و راه اندازی مجدد ایستگاه پمپاژ اقدام کردند و جریان آب شرب اهالی مجددا برقرار شد.