با هدف تکریم و قدردانی از مادران شهدای ورزشکار و مادران قهرمانان ورزشی، مراسمی با عنوان "مادران گود" در زورخانه پهلوان تختی بیجار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس هیئت ورزش زورخانه‌ای بیجار در این مراسم گفت: همایش "مادران گود" همزمان با تمام زورخانه‌های کشور، برای اولین بار در بیجار برگزار می‌شود.

جمال نادری با بیان اینکه این برنامه در راستای برگزاری دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید والامقام استان کردستان برگزار شده افزود: امیدواریم بتوانیم راه و هدف شهدا را ادامه دهیم.

وی اظهار داشت: در این آیین معنوی، ضمن گرامیداشت جایگاه مادران در فرهنگ ورزشی و پهلوانی ایران، از ۱۰ مادر شهید ورزشکار و جمعی از بانوان فعال حوزه ورزش بیجار تجلیل می‌شود.